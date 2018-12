Bouw zelf een grensmuur tegen migranten met dit Trump-speelgoed sam

07 december 2018

13u34

Bron: CNN, USA Today 4 Bizar Fans van de Amerikaanse president Donald Trump die zelf een grensmuur willen bouwen kunnen voor Kerstmis een speelgoedsetje bestellen, compleet met een boos kijkend figuurtje van The Donald met een rode ‘Make America Great Again’-pet.

De Lego-achtige bouwblokjes worden verkocht door de conservatieve website Keep and Bear. Die werd twee jaar geleden opgericht voor de promotie van Keep And Bear: America’s Most Controversial Right, een film rond het recht op het bezit en het dragen van vuurwapens. Nu verkoopt de site pro-Trumpproducten zoals stickers, boeken, dvd’s, speelgoed en andere prullaria.

De ‘Build the Wall’-bouwset, met op de doos de letters MAGA (‘Make America Great Again’) in plaats van het Lego-logo, bevat 101 stukjes. Hij maakt deel uit van een speelgoedlijn waarin ook al de set ‘Trump Sends Hillary to Prison’ uitkwam. Die bevat onder meer een in een oranje gevangenisoverall gestoken figuurtje dat Hillary Clinton moet voorstellen.

Voor kinderen of volwassenen?

De ‘Build the Wall’-bouwset is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar, maar het speelgoed dient eerder als een grappig hebbeding voor volwassenen. “Dit geschenk dient om een lichtvoetige komische noot toe te voegen aan het intense politieke debat”, vernam USA Today van Brandon Vallorani. Dat is de CEO van Romulus Marketing, het moederbedrijf van Keepandbear.com. “De meerderheid van onze klanten zijn ouder dan 40, geen kinderen”, luidt het.

Het is inderdaad de vraag of kinderen veel lol zouden beleven aan het ‘Build the Wall’-speelgoed: buiten de bodemplaat en het Trumpfiguurtje bevat de set niets dan grijze muursteentjes. De set kost momenteel zo’n 30 dollar, ongeveer 26 euro.

