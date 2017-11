Boot blijft rondjes draaien sam

14u21

Bron: KameraOne

Voor de kust van Californië werd een onbemande vissersboot aangetroffen die in het rond bleef varen nabij Half Moon Bay in San Mateo County. Aan boord van de Boston Whaler werd het levenloze lichaam van een opvarende gevonden, terwijl de kustwacht een zoekactie opzette naar een tweede man die ook aan boord zou zijn geweest. Het is nog niet duidelijk wat precies aan de hand was.

rv Dolgedraaide boot.