Boete van 92.000 euro voor miljonair (37) die 100 jaar oude eiken velt voor beter zicht op rivier

Nick Baker heeft een bedrijf dat 100 miljoen (115 miljoen euro) pond waard is. Hij woont in Warsash in het Britse Hampshire in een optrekje van ruim 5,75 miljoen euro. Zijn buurman is de 88-jarige David Hunt, in zijn jonge jaren een zeiler die nog Olympisch zilver behaalde op de Spelen van 1972 in München.