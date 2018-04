Boete van 400 euro voor passagier die appel opspaart voor later jv

23 april 2018

09u34

Bron: USA Today 0 Bizar Crystal Tadlock was op de terugweg van Parijs naar de VS, toen de douane haar met verstomming sloeg. Net voor de landing van haar vlucht met Delta Air Lines kregen de passagiers nog een appel aangeboden. Die wou de vrouw uit Colorado voor later bewaren. Een beslissing die haar meer dan 400 euro kan kosten.

Tadlock was op weg naar Denver. Ze had de appel gewoon in haar handbagage gestopt om hem later op te eten. Maar de douane pikte net haar eruit bij de grenscontrole. De appel zat weliswaar nog netjes verpakt in een plastic zakje met het logo van Delta op, maar fruit invoeren in de VS mag niet: dat moet aangegeven worden.

500 dollar

De vrouw zou aan de douanier nog gevraagd hebben of ze de appel mocht weggooien of opeten. Dat werd niet toegelaten. Meer nog: de man bedacht haar met een boete van 500 dollar.

Volgens Tadlock, die met haar verhaal naar de pers ging, zou de kerel haar gevraagd hebben of haar reisje naar Parijs prijzig was. Toen ze dat bevestigde, zei hij: "Het zal nog wat duurder worden, wanneer ik u een boete van 500 dollar geef". Erg sneu en bovendien zou Tadlock ook nog eens haar zogenaamde 'Global Entry Status' kunnen verliezen, het Amerikaanse systeem om reizigers met een laag risico-profiel sneller de grenscontrole te laten passeren.

Crimineel

De vrouw vindt dat Delta de appels niet had mogen uitdelen, of dat de crew de passagiers op z'n minst had moeten waarschuwen dat fruit moet gedeclareerd worden. Anderzijds had de douane volgens Tadlock haar ook wat vriendelijker kunnen aanpakken, zeker omdat de appel nog in het zakje van Delta zat. "Dat ik nu voor zoiets als een crimineel behandeld word", klaagde ze gefrustreerd bij Fox 31.

Volgens de wet komt Tadlock er nog relatief goed vanaf: de boete had nog kunnen oplopen tot 1.000 dollar. Niettemin wil Tadlock haar zaak bepleiten voor de rechter.