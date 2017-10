Boerkaboete voor man in haaienkostuum Bewerkt door Eric Belsack

Bron: Heute 1 EPA De overtreder droeg een gelijkaardig haaienpak. Bizar De gloednieuwe wet op het boerkaverbod in Oostenrijk heeft een eerste slachtoffer geëist. In Wenen werd namelijk een man beboet omdat hij rondliep in een... haaienkostuum. Dat melden verscheidene Oostenrijkse media.

De overtreder was gehuld in een haaienpak om promotie te maken voor de opening van een McShark-elektronicawinkel, vorige vrijdag in Wenen. Daar werd hij aangesproken door de politie. De agenten verzochten hem met aandrang om zijn haaienmasker af te nemen in het kader van de wet op het boerkaverbod.

De mascotte weigerde dit met als argument dat hij gewoon zijn job aan het doen was. Waarop de onverbiddelijke arm der wet hem bedacht met een boete van 150 euro.

De wet werd begin deze maand van kracht. Ze verbiedt dat mensen hun gelaat bedekken op openbare plaatsen. Voorts bepaalt de wet dat nieuwkomers verplicht integratiecursussen moeten volgen en onbetaald werk van openbaar nut moeten uitvoeren.

