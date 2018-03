Boem! Boem! Boem! Daar gaat het flatgebouw sam

19 maart 2018

18u17

In het Texaanse Fort Worth dondert een twaalf verdiepingen hoog flatgebouw tegen de grond. In 1951 pronkte het Westchester Plaza met luxeappartementen, en de voorbije twintig jaar was het een instelling voor begeleid wonen. 135 kilo dynamiet maakt het gekende gebouw met de grond gelijk.