Boeking loopt mis: gezin moet op de grond zitten tijdens vlucht van twee uur Joeri Vlemings

14 januari 2019

15u44

Bron: BBC 0 Bizar Het gezin Taylor zal zich de terugvlucht van Mahon in Minorca naar Birmingham in het Verenigd Koninkrijk nog lang herinneren. Ze vlogen met maatschappij TUI en moesten na het opstijgen plaatsnemen op de grond.

De Taylors komen uit Alcester, zo’n 35 km ten zuiden van Birmingham in Engeland. Paula Taylor, haar man en hun dochtertje van tien, Brooke, hadden in juni vorig jaar een vakantie doorgebracht op het Balearische eiland Minorca. Om zeker bij elkaar te kunnen zitten, waren ze voor de terugvlucht naar huis al vroeg naar de luchthaven vertrokken. Ze kregen de stoelnummers 41 D, E en F toegewezen.

Mooi. Ware het niet dat hun drie geboekte zitjes - kostprijs 1.460 euro - op het vliegtuig zelf niet eens bleken te bestaan. Nadat iedereen aan boord was, bleef er nog maar één vrije plaats over. Dochterlief mocht er gaan zitten, terwijl de ouders dan maar moesten plaatsnemen op neerklapbare zetels bestemd voor de crew.

Eenmaal op kruissnelheid moest het personeel natuurlijk aan het werk. Maar de versnaperingen en nog wat andere benodigdheden waren opgeborgen achter de neerklapbare zitjes van moeder en vader Taylor. Zij moesten op de grond gaan zitten, waar normaal hun stoeltjes zouden staan. Dochter Brooke verkoos eveneens om naast haar ouders te kruipen omdat ze niet alleen wou zitten. De crew bedankte de familie voor het begrip.

Paula Taylor liet het daar achteraf niet bij en wendde zich tot TUI. De maatschappij bood haar iets meer dan 30 euro aan voor de oncomfortabele situatie, en dat was dan dat. Tot het gezin contact opnam met het consumentenprogramma ‘Rip Off Britain’ op BBC One. TUI betaalde toen wel gewoon de tickets terug en stak de schuld van het euvel op een last minute-wijziging van vliegtuig. Dat nieuwe toestel had een andere zetelconfiguratie dan het eerste, vandaar.

TUI bood ook verontschuldigingen aan voor hoe een en ander gelopen was.

De Civil Aviation Authority zegt in een reactie aan de BBC dat passagiers alleen onder bepaalde voorwaarden op crewzetels mogen plaatsnemen, maar dat ze tijdens de vlucht wel te allen tijde moeten blijven neerzitten. De Britse luchtvaartautoriteit voegde eraan toe dat ze TUI hierop zou aanspreken. De aflevering van ‘Rip Off Britain’ op BBC One van morgenavond behandelt de zaak van de Taylors.