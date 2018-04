Boe! Boze koe jaagt agent stuipen op het lijf sam

30 april 2018

16u54

Bron: KameraOne, Fox News 0

Meestal staan of liggen ze rustig in de wei, maar koeien kunnen ook een flink stukje rennen. Vraag maar aan deze agent in het Texaanse Houston, die te maken kreeg met een boze koe die net was aangereden door een voertuig. Op de dashcamvideo van de hulpsheriff is te zien hoe de man moet gaan lopen voor de aanstormende koe, die haar woede koelt op zijn dienstwagen. Volgens de autoriteiten liepen "mensen, dieren noch patrouillewagens" schade op tijdens het filmen van de video. Na het incident liep de koe gewoon weg.