Bodybuilder laat met olie gevulde megabiceps weghalen: “Raar hoor, die dunne armen” Tom Tates

21 november 2019

21u21

Bron: AD.nl 5 Bizar Kirill Tereshin (23), een bekende Russische bodybuilder met biceps die door synthetische olie-injecties minstens zo groot als een voetbal zijn geworden, is in een ziekenhuis in Moskou geopereerd aan zijn opgezwollen armen. Dat was nodig omdat een deel van zijn spieren begon af te sterven. Bij de ingreep is volgens Tereshin ongeveer anderhalve kilo zo goed als dood weefsel verwijderd. ‘Popeye’ moet nog twee of drie keer onder het mes om de rest weg te laten halen.

Op Instagram meldt de Rus vol trots dat hij momenteel aan het herstellen is.

Weinig onder de indruk

De twee uur durende operatie was, zo vertelt chirurg Dmitry Melnikov, behoorlijk ingewikkeld. Melnikov moest nogal prutsen om de afgestorven spiermassa weg te halen en zenuwen, pezen en bloedvaten te sparen. De bodybuilder lijkt weinig onder de indruk van de ingreep en meldt lachend dat hij het weggehaalde ‘vlees’ desnoods aan de hoogste bieder zou verkopen. “Ik moet echt wennen aan mijn lichte en dunne armen. Dit voelt nog raar.”



De Rus begon een paar maanden geleden een inzamelingsactie om het spul weer uit zijn armen te laten halen. Een noodzakelijke operatie, want als dat niet heel snel gebeurde, bestond de kans dat de ledematen van deze ‘Popeye’ verlamd zouden raken en in het ergste geval geamputeerd moesten worden.

Eind 2017 waarschuwden artsen de jonge Rus, die dankzij zijn mega-armen een internationale beroemdheid werd op sociale media, al voor de gevaren van zijn onnatuurlijke ‘spieren’.

Ze adviseerden Tereshin de olie (feitelijk een mengsel van olie, alcohol en het verdovingsmiddel lidocaïne) per direct uit zijn biceps te laten zuigen, maar de ijdele Rus deed niets met die suggestie. Reden? Hij kon de ingreep met geen mogelijkheid betalen. Omdat de geldactie uiteindelijk succesvol bleek, kon hij zich nu wel laten helpen.

Onzeker

Volgens Tereshin, zo vertelt hij aan de Britse tabloid The Sun, begon hij met het spuiten van het levensgevaarlijke spul omdat hij onzeker was over zijn uiterlijk. “Ik ging, voordat ik in militaire dienst moest, twee jaar naar de sportschool. Maar de resultaten vielen tegen.” Eenmaal in het leger was hij bang om af te vallen en te worden gepest vanwege zijn tengere gestalte. “Om die reden besloot ik de olie zelf te gaan injecteren. Mijn moeder was daar erg ongerust over. Ze raadde het me af. Toch ging ik ermee door.”

Dokters waarschuwen al jaren voor het injecteren van synthetische olie. Het niet lichaamseigen goedje kan ernstige klachten veroorzaken zoals het afsterven van spieren, zenuwschade, cystes en zelfs hersenbloedingen. Ondanks de gevaren wordt het toch, in het illegale circuit, op grote schaal gebruikt. De olie heeft overigens alleen invloed op het uiterlijk en leidt niet tot meer spierkracht.