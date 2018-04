BMX'en in een spiegelpaleis: "Je zintuigen slaan tilt" Delphine Vandenabeele

17 april 2018

22u38

Bron: VTM Nieuws 0 Bizar In het Spaanse Pamplona kan je BMX’en in een park dat helemaal bedekt is met spiegels. Van de muren tot de ramps, van de obstakels tot het plafond. Professionele atleet Courage Adams (22) hielp het park ontwerpen en nodigde de Duitse freestyle rider Paul Thölen (19) uit om zijn nieuwe speeltuin mee in te wijden.

Door de vele reflecties en de gladde ondergrond is het in het park niet gemakkelijk om te BMX’en. Met elke prikkel moet doordacht worden omgegaan. Elke beweging, elke jump, elke landing is een uitdaging, zelfs voor professionals.

"Ik dacht eerst dat ik geen enkele trick zou kunnen uitvoeren", vertelt freestyler Paul Thölen. "Ik moest echt wennen aan die spiegels. Je kan met moeite zien waar de ramps beginnen en eindigen. Je zintuigen slaan tilt, je raakt verward en je moet echt voorzichtig zijn. Maar dan raak je in die flow. Je weet plots waar de jumps starten en waar je moet landen”, klinkt het.

Courage Adams, die ook hielp in de ontwerpfase, vindt het spiegelpaleis op een ruimtetuig lijken. "Rijden op een spiegel doe je niet elke dag. Ik begon dus erg voorzichtig. Het was erg glad, en zeer moeilijk om je tricks in te schatten. Maar je zoekt je grenzen op, focust op zelfcontrole en motivatie en zo blijf je verder ontwikkelen.”