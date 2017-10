BMW raakt na veel horten en stoten geparkeerd maar dan loopt het compléét mis sam

11u46

Uit China komen hallucinante beelden van een ongeval op een parking. Een witte BMW raakt maar héél moeizaam geparkeerd. Een parkeerwachter gidst de knullige bestuurder een plaatsje in, waarna die vergeet zijn koppeling in neutraal te zetten. De auto schiet bruusk vooruit, rakelings naast de parkeerwachter maar tegen twee andere auto's. De beelden dateren van februari maar gaat nu opnieuw viraal. Over het incident is verder niets bekend.

rv