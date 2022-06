BMW overrijdt kat en “bestuurder lacht ermee”

Bizar Man eet 50 jaar lang elke dag Big Mac in dezelfde McDonald’s

Een 68-jarige man uit Wisconsin in de VS eet al vijftig jaar lang elke dag een Big Mac in hetzelfde McDonald’s restaurant. Donald Gorske (68) speelde in totaal al meer dan 32.340 Big Mac’s naar binnen. Dat leverde hem een plaats op in het Guinness World Records boek. Zijn favoriet restaurant heeft een portret van de man opgehangen.

1 juni