Blunder van formaat: Britse minister van Buitenlandse (!) Zaken noemt zijn vrouw Japanse (terwijl ze Chinese nationaliteit heeft) bvb

01 augustus 2018

17u17

Bron: The Guardian 0 Bizar Wat is er erger dan als minister van Buitenlandse Zaken op je eerste bezoek aan China zeggen dat je vrouw Japanse is, terwijl ze de Chinese nationaliteit heeft? Die blunder maakte de Britse buitenlandminister Jeremy Hunt enkele dagen geleden in een zaal vol Chinezen.

Hunt heeft sinds een maand de taak van Brits minister van Buitenlandse Zaken overgenomen van Boris Johnson. Tijdens zijn eerste officiële bezoek aan China maakte hij meteen een verschrikkelijke flater.

"My wife is Japanese... my wife is Chinese, sorry!"



On a diplomatic visit to Beijing, new UK Foreign Secretary Jeremy Hunt accidentally gets his wife's nationality wrong pic.twitter.com/WMWcZ0wKhH Press Association(@ PA) link

"Mijn vrouw is Japanse… Euh, mijn vrouw is Chinese. Dat is een verschrikkelijke fout", vertelde hij aan Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Hunt, de voormalige minister van Volksgezondheid, is getrouwd met Lucia Guo, met wie hij drie kinderen heeft. "Mijn vrouw is Chinese en onze kinderen zijn half Chinees. De Chinese grootouders wonen in Xi'an. We hebben dus sterke familiebanden in China", voegde hij daar nog aan toe.

Rivalen

China en Japan zijn al eeuwen rivalen. Hoewel hun relaties de laatste tijd enigszins zijn verbeterd, blijven ze gevoelig door kwesties als de bloedige bezetting van delen van China door Japan in de jaren dertig en veertig.

Hunt was in China om de handelsbetrekkingen met Peking te versterken met de brexit in het vooruitzicht.