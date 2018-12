Blunder in officiële bevraging over winter- en zomertijd: “De zon gaat in juni om 20 uur onder” mvdb

19 december 2018

22u11

Bron: ANP 1 Bizar In een o nderzoek naar zomer- of wintertijd in Nederland is een fout geslopen. In de peiling onder ruim 1.800 burgers werd gesteld dat als het altijd zomertijd zou zijn, de zon eind juni om 20.00 uur onder gaat. Dat is echter twee uur later.

Niemand is aangeslagen op het tijdstip dat niet klopte, constateert het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie liet de peiling uitvoeren, omdat de Europese Commissie alle EU-lidstaten heeft gevraagd een standpunt in te nemen over de door de Commissie gewenste afschaffing van het twee keer per jaar verzetten van de klok.

De verantwoordelijke minister Kajsa Ollongren vindt het niet nodig om het onderzoek opnieuw te doen. Ze verwijst naar het betrokken onderzoeksbureau Motivaction, dat stelt dat de fout geen gevolgen heeft voor de conclusies.

De grootste groep ondervraagden geeft de voorkeur aan permanente wintertijd (of standaardtijd). Het onderzoek door Motivaction bestond uit drie rondes, van open vraag tot een ronde met uitleg van de gevolgen voor bijvoorbeeld de gezondheid. De fout - die werd ontdekt door de openbare omroep NOS - is in één ronde gemaakt.

Steeds waren de voorstanders van permanente standaardtijd in de meerderheid. Bij ‘altijd zomertijd’ en ‘de klok halfjaarlijks verzetten’ bleek de weerstand steeds groter dan de steun.

Motivaction heeft inmiddels excuses gemaakt voor de fout. Ollongren noemt het vervelend, “omdat juist veel zorg is besteed aan een zorgvuldige vragenlijst, om zo tot een onafhankelijk en neutraal oordeel te komen.”

De minister gebruikt de peiling bij het bepalen van het standpunt van het kabinet. Ze kreeg verder al onder meer advies van wetenschappers. Er komt nog meer onderzoek en ze gaat verder overleggen met andere EU-lidstaten.