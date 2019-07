Blote Australiër zorgt voor gejuich met bizarre stunt in volle trein David van der Heeden

11 juli 2019

10u12

Bron: AD.nl 1 Bizar Een naakte Australiër heeft in een volle stadstrein in Melbourne voor hilariteit gezorgd. Aangemoedigd door medereizigers rent de man in adamskostuum door het treinstel en gebruikt hij het middenpad als glijbaan. Hoewel de streaker met de blote actie een fikse boete riskeert, krijgt hij met zijn filmpje op Facebook de lachers op zijn hand.

Op de beelden, die gisteren door een filmende passagier op de Facebookpagina van The Lilydale Line werden gezet, is te zien hoe metroreizigers de (op zijn schoenen na) poedelnaakte man enthousiast aanmoedigen zodra hij opstaat. Terwijl hij met een hand zijn klokkenspel bedekt en met wapperende haren naar de voorkant van de wagon rent, krijgt hij high fives en wordt hij luid toegejuicht.

Na zijn hilarische sprint door de metro neemt de naaktloper een aanloop en laat hij zich op zijn blote bast door het natte middenpad glijden. Wat er precies op de grond ligt, is niet duidelijk. Evenmin duidelijk is wat de man bezielt, maar zijn stunt kan in ieder geval op applaus van de toeschouwers rekenen. ‘Dit is wat het betekent om Australiër te zijn’, is het bijschrift bij het filmpje.

Dat vaderlandslievende opschrift kan op veel bijval rekenen. Zo blijkt uit de reacties op de Facebookpost. ‘Ik hou van mijn land’, zegt een van reageerders. ‘Dit is de meest Australische video die ik dit jaar gezien heb’, schrijft een ander. ‘Alles aan deze video is majestueus.’ Wie de Australiër is, blijft vooralsnog een raadsel en dat is maar goed ook. Zijn nudistische stunt kan de man op een fikse boete komen te staan, schrijft nieuwssite News.com.

Meer over human interest