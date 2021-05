Blikseminslag op snelweg in Florida zorgt voor loslatend wegdek: auto doorboord

Zedelgem “Waarom moest die bliksem nu net mijn woning treffen?”: huis van Zedelgemse schepen Ellen Goes (34) onbewoon­baar verklaard na zwaar onweer

6 mei Voor de Zedelgemse schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-Nieuw) zit er niets anders op dan terug bij haar ouders in te trekken, nadat woensdagavond een blikseminslag haar woning in lichterlaaie heeft gezet. “De schade is gewoon te groot”, zegt Goes (34).