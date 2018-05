Bliksem slaat gaten in startbaan Nederlandse vliegbasis ADN

30 mei 2018

14u03

Bron: ANP 0 Bizar Het zware onweer van gisteren heeft gaten geslagen in de startbaan van de Nederlandse F-16 vliegbasis Leeuwarden. Een deel van de hoofdbaan is daardoor buiten gebruik.

Op een foto die de vliegbasis naar buiten heeft gebracht zijn de vele gaten in de hoofdbaan met oranje verf gemarkeerd. De schade is vandaag geïnventariseerd en wordt zo snel mogelijk gerepareerd, meldt een woordvoerder. Zolang dat niet het geval is, wordt ook de tweede baan op de vliegbasis gebruikt om straaljagers te laten opstijgen en landen.

Dit is een indruk van de schade die veroorzaakt is door de blikseminslag van gisteravond. De gaten zijn met oranje verf gemarkeerd. We herstellen de baan zo snel mogelijk. pic.twitter.com/A520n4IKGf Vliegbasis Leeuwarden(@ VlbLeeuwarden) link

Als gevolg van #blikseminslag op de hoofdbaan @VlbLeeuwarden zal de komende tijd meer gebruik van de korte baan worden gemaakt. Vandaag zijn er meer vliegbewegingen aan de kant van Engelum #codeoranje #storm pic.twitter.com/SeQoYePdPw Vliegbasis Leeuwarden(@ VlbLeeuwarden) link

