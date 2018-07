Bizarre zomerjobs: de eendenbutler Redactie

02 juli 2018

14u03 0

Koks en kamermeisjes zijn er in elk hotel, maar sommige resorts vormen het decor voor even unieke als bizarre jobs. Of wat dacht u van een eendenmeester, een sprookjesverteller of een muntenwasser?

Anthony Petrina is ‘duckmaster’ in het Peabody Hotel in Memphis. Deze 5 eenden hebben hun eigen paleis en een persoonlijke butler. Al wat de eenden van het Peabody Hotel in Memphis voor die privileges moeten doen, is dagelijks de lift naar beneden nemen en vervolgens wat plonsen in de fontein in de lobby. Dat allemaal onder het waakzame oog van ’duckmaster’ Anthony Petrina (31). “Ik heb de beste 9 to 5-job in de wereld.”

