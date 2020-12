Bizarre wending in onderzoeksprogramma: Anna (35) blijkt zichzelf te stalken

Honderden slachtof­fers door nieuwe ziekte in India, chemische stof in pesticiden mogelijke oorzaak

8 december Ten minste één persoon is overleden en vierhonderd anderen zijn afgelopen weekend in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een niet-geïdentificeerde ziekte in de Zuid-Indiase staat Andhra Pradesh. Volgens India Today ligt mogelijk een chemische stof in pesticiden aan de basis van de infectie. De pesticiden worden ingezet in de strijd tegen muggen.