Bizarre vraag op rekentoets doet stof opwaaien in China. Kan jij ze oplossen? EB

01 februari 2018

11u45

Bron: Newsweek 0 Bizar Een 'onoplosbare' vraag op een rekentoets op een lagere school heeft nogal wat deining veroorzaakt in China. ,"Indien een schip 26 schapen en 10 geiten aan boord heeft, hoe oud is de kapitein dan?". Dat was het vraagstuk dat de leerlingen van de vijfde klas in een school in Nanchong voorgeschoteld kregen.

De antwoorden liepen nogal uiteen. "De kapitein moet minstens 18 jaar zijn. Dat is de minimumleeftijd waarop je een boot mag besturen", klonk een poging. Of nog: "De kapitein is 36 jaar. Hij heeft het hoog in z'n bol en dus is zijn leeftijd de som van het aantal dieren op zijn schip".

Kritiek

De examenvraag belandde op de Chinese microblog-dienst Weibo en toen ging de bal aan het rollen. Er was nogal wat kritiek. "Deze vraag houdt geen steek. Kent de leraar het antwoord wel?", luidde het. "Indien een school 26 leraars heeft, van wie er tien niet bij hun verstand zijn, hoe oud is de directeur dan?", klonk nog een kritische klok.

Andere internetters konden de merkwaardige vraag dan wel weer appreciëren. "Een dergelijk vraagstuk zet de kinderen aan om creatief te denken. Er zouden meer zo'n vragen moeten gesteld worden in onze scholen".

Geen antwoord

En dat was precies waar het om ging. Dat werd duidelijk na een verklaring van de onderwijsautoriteiten. "Deze examenvraag heeft geen oplossing. Ze moet de kinderen aanzetten om 'out of the box' te denken. Elk mogelijk antwoord werpt een ander licht op de persoonlijkheid van het kind".