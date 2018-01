Bizarre traditie: kinderen roken sigaretten voor Driekoningen EB

Bron: AP 5 AP Om het christelijke feest van Driekoningen af te sluiten, krijgen de kinderen van Vale de Salgueiro van oudsher echte sigaretten aangeboden die ze prompt oproken. Bizar In een afgelegen Portugees dorpje heerst een vreemde traditie. Om het christelijke feest van Driekoningen af te sluiten, krijgen de kinderen van Vale de Salgueiro van oudsher echte sigaretten aangeboden die ze prompt oproken. Sommige kinderen zijn amper vijf jaar. En nog vreemder: de autoriteiten staan dit gewoon toe.

Volgens de plaatselijke bevolking bestaat de traditie al eeuwen. Niemand weet waar ze symbool voor staat en hoe ze ontstaan is. Feit is dat het gebruik deel uitmaakt van het driekoningenfeest. Waar bij ons kinderen bedacht worden met snoep als ze gaan sterzingen, krijgen hun leeftijdsgenoten in Vale de Salgueiro sigaretten.

In Portugal is roken onder de 18 jaar verboden. Het is evenwel toegestaan dat ouders hun kinderen sigaretten geven.

Niet overdrijven

"Zo erg is het allemaal niet", zegt Guilhermina Mateus (35). Deze uitbaatster van een koffiebar laat haar dochtertje lustig deelnemen aan de bizarre traditie. "De kinderen inhaleren amper de sigarettenrook. Ze roken niet écht", klinkt het sussend.

Volgens volkskundige Jose Ribeirinha is het vreemde gebruik door de jaren heen blijven bestaan omdat het plaatsje Vale de Salgueiro erg afgelegen is. Het dorp ligt 450 kilometer ten noord-oosten van de hoofdstad Lissabon. De streek Tras os Montes wordt ook wel de meest vergeten regio van het land genoemd.

AP

AP De zesjarige Fernando doet gretig mee.

AP Ines (8) krijgt een sigaret van haar vader.

AP

AP