Bizarre interventie in Frankrijk: student (23) na meer dan uur uit metalen paal bevrijd

23 december 2019

10u08

Bron: RTL Info, Midi Libre 0 Bizar Opmerkelijke interventie in de Zuid-Franse stad Nîmes gisteren: de brandweer moest er uitrukken voor een 23-jarige student die vast was komen te zitten in een metalen paal.

Een voorbijganger merkte het slachtoffer gisterenochtend rond 8.30 uur op en verwittigde de hulpdiensten. Volgens Midi Libre was de telefoon van de jongeman naar verluidt in de metalen paal gevallen. Hoe dat kon gebeuren, is een mysterie.

Zeker is wel dat de 23-jarige student via een luikje in de paal was geklommen, maar er op eigen kracht niet meer uit kon. Toen de spuitgasten ter plaatse kwam, zagen die enkel de voeten van de student uit de paal steken. De rest van z’n lichaam zat ondersteboven vast in de smalle schacht.

De brandweer gebruikte onder meer een slijpschijf om het gat groter te maken. Pas na een uur kon de jongeman uit zijn hachelijke positie worden gered. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Of zijn telefoon al dan niet kon gerecupereerd worden, is niet bekend.

De brandweer van het Franse departement Gard deelde foto’s van de opmerkelijke interventie op het internet.