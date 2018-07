Bizarre hoteljobs: zeemeermin, de meest glamoureuze onderwaterjob ter wereld Redactie

03 juli 2018

Koks en kamermeisjes zijn er in elk hotel, maar sommige resorts vormen het decor voor even unieke als bizarre jobs. Of wat dacht u van een eendenmeester, een sprookjesverteller of een muntenwasser?

Marina Anderson is al 12 jaar zeemeermin in hotel in Florida. Ze was nog maar drie jaar toen haar papa haar voor het eerst meenam om te gaan duiken. Bijna 45 jaar later heeft ze de meest glamoureuze onderwaterjob ter wereld: ze is de grote ster van de meerminshow in de legendarische Wreck Bar in Fort Lauderdale, Florida. “Als mijn ogen, mijn huid en mijn sinussen het uithouden, wil ik dit tot mijn 70ste doen. Of zelfs langer.”

