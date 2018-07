Bizarre hoteljobs: Dokter Shades en dokter Lotion verwennen hotelgasten op Hawaï Redactie

03 juli 2018

0

Koks en kamermeisjes zijn er in elk hotel, maar sommige resorts vormen het decor voor even unieke als bizarre jobs. Of wat dacht u van een eendenmeester, een sprookjesverteller of een muntenwasser?

De ene smeert, de andere repareert. Dr. Lotion en Dr. Shades, beiden in witte labojas, zorgen er op Lanai voor dat je niet verbrandt en dat je dat ellendige losse vijsje van je zonnebril niet zelf moet vastdraaien. Op het exotische Lanai, één van de 18 eilanden van de Hawaïaanse archipel, is het leven niet bepaald lastig als je geboekt hebt in één van de relaxte resorts.

