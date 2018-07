Bizarre hoteljobs: de enige muntenwasser ter wereld Redactie

06 juli 2018

Koks en kamermeisjes zijn er in elk hotel, maar sommige resorts vormen het decor voor even unieke als bizarre jobs. Of wat dacht u van een eendenmeester, een sprookjesverteller of een muntenwasser?

Met zwart geld witwassen heeft het niets te maken, maar het was natuurlijk wel het eeuwige grapje dat Rob Holsen sinds zijn aanstelling in 1993 moest aanhoren. De man waste al die tijd het geld van de hotelgasten niet figuurlijk, maar letterlijk.

