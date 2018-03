Bizarre 'bodyhacker' implanteert de chip van zijn treinkaart, en krijgt nu een fikse boete TK

16 maart 2018

10u51

Een vreemde rechtszaak in New South Wales (Australië) vandaag: daar stond een zelfverklaarde 'bodyhacker' terecht omdat hij zijn treinabonnement aan stukken had geknipt. De man had de chip ingeplant onder de huid van zijn hand omdat hij dat makkelijker vond, maar daar wilde de treinmaatschappij niets van weten.

De 34-jarige man was in augustus vorig jaar op een trein gestapt in Sydney. Toen de controleur Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow (en jawel, dat is zijn officiële naam) om zijn ticket vroeg, toonde de man gewoon zijn hand. Hij had immers zijn elektronische abonnement aan stukken geknipt, de chip geplastificeerd met lichaamsveilig plastic en het geheel vervolgens laten inplanten onder de huid van zijn linkerhand door een professionele piercer.

De chip werkte nog prima - de controleur scande Meow's hand en kon vaststellen dat de kaart gevalideerd was en een saldo van 14,07 Australische dollar had. Toch werd de bodyhacker aangeklaagd door Sydney Trains wegens het reizen zonder een ticket. De man pleitte vandaag schuldig en kreeg een boete van 220 Australische dollar (zo'n 140 euro). Hij moest ook nog eens 1.000 dollar (633 euro) aan kosten ophoesten.

Meow-Meow is teleurgesteld en kijkt nu of er andere manieren zijn om toch te kunnen betalen met een chipimplantaat. "Nieuwe technologie kan angstaanjagend zijn voor mensen die het niet begrijpen", aldus de man. "Maar dit is gewoon de logische ontwikkeling: van papieren tickets naar elektronische abonnementen en vervolgens naar iets dat we zelfs niet moeten vasthouden."