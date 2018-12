Bizar: vrouw die begin dit jaar met 300 jaar oude geest van piraat trouwde, kondigt scheiding aan IB

11 december 2018

Bron: The Irish Post, newidea.com.au, Twitter 0 Bizar Een Ierse vrouw die begin dit jaar uit volle overtuiging nog met de geest van een driehonderd jaar oude overleden piraat, heeft nu de scheiding aangekondigd. De 46-jarige Amanda Teague uit Drogheda in de Noord-Ierse county Louth, waarschuwt mensen nu “erg voorzichtig te zijn met spiritualiteit, het is niet iets om mee te rommelen.”

A woman marries the ghost of the 18th-century pirate, "Captain Jack Sparrow" in a ceremony on the high seas. https://t.co/4IRcU8XzNL pic.twitter.com/ti5m037lN5 Inside Edition(@ InsideEdition) link

Op sociale media kondigde Amanda ‘Sparrow Large’ Teague aan dat haar huwelijk met ‘Jack’, de geest van een in de achttiende eeuw op zee geëxecuteerde Haïtiaanse piraat, voorbij is. In januari van dit jaar trouwde ze nog uit volle overtuiging met haar ‘soulmate’.

Het huwelijk werd destijds bezegeld door een sjamaan op een bootje in de internationale wateren voor de Ierse kust. Omdat de bruidegom onzichtbaar was, werd zijn ring om een kaars gedaan, die Jacks aanwezigheid symboliseerde. Om het huwelijk te bezegelen, kuste de vrouw een afbeelding van Jack Sparrow:

Woman Marries Ghost of 18th Century Pirate in Ceremony on the High Seas -- via @johannacli & @InsideEdition --- https://t.co/wm3XRZ7Udr pic.twitter.com/TVST9E2EmF Tom Durante(@ TomDurante) link

De vrouw, die als imitator van de populaire piraat Jack Sparrow (gespeeld door Johnny Depp in de Disney-franchise ‘Pirates of the Carribbean’) werkt, heeft vijf kinderen uit een eerder huwelijk met een ‘normale’ man van vlees en bloed.

“Perfecte relatie”

Het feit dat Amanda Jack nog nooit gezien had (maar naar eigen zeggen was hij groot en had hij pikzwarte krullen en een donkere huid) was geen probleem voor de vrouw, die zijn “energie en aanwezigheid” zei te voelen. Ze vond dan ook dat het niet abnormaal is om als mens een relatie met een geest te hebben. “Dit is de perfecte relatie voor mij”, zei Amanda destijds aan de lokale pers over haar aanstaande huwelijk. “Veel mensen weten niets over spirituele relaties, maar het kan best wat voor hen zijn. Dat wil ik iedereen duidelijk maken.”

Een klein jaar later heeft Amanda bij de aankondiging van haar scheiding een andere boodschap: “Ik zal alles binnenkort uitleggen, maar nu wil ik enkel kwijt dat je ZEER voorzichtig moet zijn wanneer je bezig bent met spiritualiteit en dat het niet iets is om zomaar mee te rommelen.”