Bizar: Somalische jongen blijft 15 jaar oud, hoewel hij dat niet kán zijn

22 februari 2019

13u33

Een uit Somalië afkomstige Nederlandse jongen blijft officieel vijftien jaar oud, hoewel uit een leeftijdsonderzoek bleek dat hij dat niet kán zijn. Dat oordeelde de Nederlandse Raad van State vandaag.

De jongen staat officieel als 15-jarige ingeschreven in de gemeentelijke administratie in het Nederlandse Zoetermeer. Het gevolg van een fout van zijn zus, die bij aankomst in Nederland de geboortedatum van haar broer verkeerd doorgaf: volgens de slecht Nederlands sprekende zus was hij van 2003, maar eigenlijk zou hij geboren zijn in 1999. Hij is inmiddels dus 19 jaar oud. En hij is er zelf ook héél zeker van dat hij vier jaar ouder is dan op zijn paspoort staat.

Auto

Het is een fout met grote gevolgen; de jongen mag nog een tijd geen druppel sterke drank drinken, met een brommer rijden zit er ook nog niet in en een auto mag hij helemaal nog een paar jaar vergeten. Op advies van zijn school zit hij intussen een paar klassen hoger, omdat iedereen merkte dat hij niet bij zijn vermeende leeftijdsgenoten paste. Maar daarvoor had hij wel een brief met toestemming van de gemeente nodig. Het is ook al voorgevallen dat de politie dacht dat hij een vals identiteitsbewijs bij zich had, omdat de agenten de leeftijd niet geloofden.

Leeftijdsonderzoek

De situatie zo beu als koude pap, onderging de jongen een leeftijdsonderzoek. Daarbij wordt onder meer uitgroei van botten bekeken. Hij kreeg gelijk. Uit het onderzoek bleek dat hij helemaal geen vijftien kán zijn, maar toch echt eerder negentien is. “Hij is zeker ouder dan de in zijn paspoort vermelde leeftijd. Een geboortedatum in 1999 past daarbij”, concludeerde een kinderarts.

Toch was dat voor de gemeente Zoetermeer onvoldoende reden om zijn leeftijd aan te passen. Daarom moest de Raad van State nu uitsluitsel geven. Maar ook die zwicht niet voor het leeftijdsonderzoek, bleek vandaag bij de uitspraak. De wetenschappelijke documenten kunnen slechts als aanvullend bewijs dienen, zegt de Raad. Er is weliswaar een indicatie voor een hogere leeftijd, maar voor een leeftijdswijziging is ‘een officieel brondocument’ nodig.

Documentatie

Mochten er nog officiële documenten opduiken waaruit een andere leeftijd blijkt, kan de leeftijd van de jongen alsnog gewijzigd worden. Maar dat is niet gemakkelijk. Het lijkt zelfs een onbegonnen zaak, want het probleem is dat Somalië niet erg secuur datum en tijdstip van geboortes registreert. En dus moet de Somalische jongen voortaan vier jaar jonger door het leven dan hij werkelijk is. Een behoorlijke tegenvaller, onder meer omdat hij aan een vervolgstudie wil beginnen en serieus genomen wil worden als hij zijn leeftijd moet opgeven.