Bizar: brokkenpiloot vol witte verf gearresteerd in VS DVDE tdm

29 augustus 2018

19u31

Bron: VTM NIEUWS 0

Een wegpiraat is in Lancaster in de Verenigde Staten gearresteerd. De man zat volledig onder de witte verf, omdat hij eerst een verfwinkel zou bestolen hebben. Hij reed met zijn pick-uptruck in op enkele geparkeerde voertuigen. Nadat de politie hem in de boeien kon slaan, werd de man afgevoerd naar het ziekenhuis.