Bizar: Brit krijgt boete in de bus nadat camera T-shirt van vrouw aanziet voor zijn nummerplaat

Spaargids.be Zoveel kan je extra sparen wanneer je langer bij Hotel Mama blijft

18 oktober De woningprijzen blijven stijgen. Dat maakt het voor jongeren niet evident om een eigen stek te verwerven. Het gevolg is dat we het ouderlijke nest later verlaten. Die enkele jaren extra bij Hotel Mama brengen de woningdroom van jongeren vaak ook dichterbij. Spaargids.be licht toe.