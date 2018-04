Bioscoop toont per ongeluk gruwelijke horrortrailer voor kinderfilm: gezinnen vluchten in paniek kg

27 april 2018

18u26

Bron: WA Today 6 Bizar Enkele Australische gezinnen die een leuke filmnamiddag hadden gepland met hun kroost, kwamen woensdag van een koude kermis thuis. Voor de geplande animatiefilm Peter Rabbit werd een trailer van een ijzingwekkende horrorfilm gespeeld. Met alle gevolgen van dien.

“Het was vreselijk”, vertelt één van de ouders die aanwezig was in de filmzaal aan het lokale nieuwsmedium WA Today. “Heel snel kon je zien dat dit geen kinderfilm was. Ouders riepen naar de projecteur om te stoppen terwijl ze de ogen en oren van hun kinderen bedekten.”

De getoonde trailer was van de horrorfilm Hereditary, die door critici nu al “de Exorcist van deze generatie” wordt genoemd. In de trailer worden enkele angstaanjagende beelden getoond, waaronder een lijk in een doodskist, een jongen die zijn hoofd opensplijt op een bureau, en een man wiens hoofd bedekt is met insecten.

Een groot contrast met wat de gezinnen hadden betaald om te zien: de kleurrijke animatiefilm Peter Rabbit, over het konijntje dat samen met zijn dierenvrienden avonturen beleeft.

Ongeldige tickets

Sommige ouders wachtten niet tot de gruwel voorbij was, en renden met hun kinderen uit de zaal, volgens de getuige. Uiteindelijk zette één van de medewerkers de projector uit, en bood hij uit naam van de bioscoop zijn verontschuldigingen aan.

Als compensatie schonk de bioscoop de aanwezige gezinnen daarna ook gratis tickets. Helaas blunderde het filmcomplex daarbij opnieuw: de tickets waren maar één dag geldig, zoals werd aangegeven door de datum op de bewijsjes. Een misverstand, zo blijkt. De bioscoop liet weten dat de tickets wel degelijk één jaar lang geldig zijn.

Hieronder kan je de trailer voor zowel Hereditary als Peter Rabbit bekijken. Zou jij zijn blijven zitten?