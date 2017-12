Bierdief bekogelt kassier met blikjes, maar die laat zich niet doen sam

Uit het Californische Santa Ana komen bizarre bewakingsbeelden uit een winkel waar een klant door het lint ging. De man moest zijn legitimatiebewijs voorleggen toen hij twaalf blikjes bier wou kopen. Aangezien hij dat niet bij zich had, probeerde hij zich uit de voeten te maken met de drank. De kassier hield het bier echter vast, waarna de klant hem als een bezetene begon te bekogelen met blikjes. De uitbater ging in de tegenaanval en mikte ook een blikje Corona in de roos.

