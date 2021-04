Biedingen tot 12,4 miljoen euro verwacht voor allerduurste postzegel ter wereld

De British Guiana One-Cent Magenta is niet zomaar een stukje papier met een zwarte krabbel waarop iemand wijn lijkt te hebben gemorst. Voor verzamelaars is deze postzegel niks minder dan de heilige graal. In juni veilt Sotheby’s deze postzegel, de duurste ter wereld, in New York. Het veilinghuis verwacht een prijs die tot wel 12,4 miljoen euro kan oplopen. Dat is meer dan een miljard keer meer dan de originele waarde.

De British Guiana One-Cent Magenta is in 1856 gemaakt in wat nu Guyana heet en is voor postzegelverzamelaars zeker geen onbekende. “Het is de Mona Lisa van de filatelisten”, weet expert David Beech te vertellen over de zegel die momenteel in het Londense hoofdkwartier van Sotheby’s wordt tentoongesteld. Wat de postzegel zo waardevol maakt, zijn onder meer de lijstjes van beruchte eigenaars en van would be-eigenaars door de jaren heen.

Halverwege de 19de eeuw was er in Brits-Guyana een tekort aan postzegels, die meestal vanuit het moederland werden geïmporteerd. Dat dreigde de koloniale postbediening te verstoren. De postzegel van 1 cent werd voornamelijk gebruikt voor de krantenbedeling en de meeste werden gewoon weggegooid. Volgens Beech zit de verrassing dan ook niet in het feit dat er vandaag nog maar eentje is overgebleven, maar wel in het mirakel dat er überhaupt eentje heeft overleefd.

Het was de twaalfjarige Schotse amateur-filatelist Vernon Vaughan die de duurste postzegel ter wereld in 1873 in Brits-Guyana ontdekte tussen de paperassen van zijn oom. Vaughan verkocht het kleinood voor zes shilling - toen ongeveer een dagloon van een kleinhandelaar, volgens een tool van de Britse overheid.

Met graaf Philipp La Rénotière von Ferrary uit Parijs kwam de Magenta in andere handen terecht. Hij was een verwoed verzamelaar, die zijn leven aan postzegels wijdde en de meest uitgebreide collectie uit de geschiedenis aanlegde. In 1917 stierf hij aan een hartaanval en liet hij zijn postzegels “met trots en vreugde aan mijn Duitse vaderland” na.

Van Berlijn ging de verzameling in 1920 naar Frankrijk, dat ze vervolgens veilde. Onder anderen koning George V van het Verenigd Koninkrijk, grootvader van Elizabeth II, waagde zijn kans, maar de Engelse industrieel Arthur Hind, die fortuin maakte in de VS, legde een bedrag op tafel dat toen een wereldrecord was voor één postzegel. Een van de eigenaars na Hind was de Australiër Frederick T Small, die dit bezit zo verborgen hield dat zelfs zijn vrouw het niet zou hebben geweten.

In 1980 veranderde de Magenta opnieuw van eigenaar: voor een recordbedrag van 935.000 dollar (770.000 euro) ging de zegel naar een anonieme bieder, die later de excentrieke miljonair John du Pont bleek te zijn. Du Pont was naast postzegelverzamelaar ook een amateur-sportman, die worstelaar Dave Schultz vermoordde.

Huidig eigenaar is Stuart Weitzman, de Amerikaanse designer die ook wel “de schoenenontwerper van de sterren” wordt genoemd. Hij telde er in 2014 iets meer dan 7,8 miljoen euro voor neer – toen een wereldrecord. De eigenaars die hem voorgingen, maakten kleine merktekentjes op de achterkant van de postzegel. De zijne is een naaldhak, naast zijn initialen ‘SW’.

Al vier keer deed de Magenta het wereldrecord sneuvelen. Verwacht wordt dat dit op 8 juni in New York opnieuw zal gebeuren. Sotheby’s liet weten dat het veilinghuis met de opbrengst goede doelen zal sponsoren.

