Bezopen Britten moeten excuusbrief schrijven aan Cambodja na wangedrag

12 april 2019

15u28

Bron: AD.nl 1 Bizar Twee Britse toeristen die woensdag in stomdronken toestand een ambassade binnendrongen in Cambodja en op een politiebureau in slaap vielen, hebben het land moeten beloven nooit meer zoiets te doen. "Elke keer als ik dit prachtige land bezoek, zal ik een goede toerist zijn”, schrijven ze in excuusbrieven die ze van de politie moesten ondertekenen.

Verschillende Engelstalige media maken melding van de uit de hand gelopen feestavond van de 40-jarige James Donaghue en zijn 27-jarige drinkmaatje Josh Little.

In hoofdstad Phnom Penh strompelde Donaghue afgelopen woensdag om 05.00 uur de Turkse ambassade binnen. Even daarvoor hadden hij en Little omwonenden van de ambassade wakker gehouden met hun rumoer, zei Daun Penh namens de politie tegen het Britse Daily Mail.

De lokale politie had weinig moeite het tweetal snel daarna aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau. Daar vielen de toeristen tijdens het verhoor in slaap. Op internet gaan foto's rond waarop het tweetal slapend op de vloer van de verhoorkamer is te zien.

De mannen kregen geen celstraf, maar moesten een excuusbrief ondertekenen met hun vingerafdruk. In de brief staat dat ze hun excuses aanbieden. “Het was een foutje en we beloven dat het nooit meer zal gebeuren”, richten zij zich tot het land Cambodja.

In twee andere brieven schrijven beide mannen zich voortaan aan de wetgeving van het land te houden. En: “Ik zal Cambodja helpen door me, elke keer als ik dit prachtige land bezoek, als een goede toerist te gedragen. Als je me nodig hebt, zal ik op ieder moment graag naar je toe komen.”

Na het ondertekenen van de brieven werden de mannen vrijgelaten. Op een foto is te zien dat zij hun paspoorten hebben teruggekregen. Als zij hun beloftes verbreken, worden ze alsnog voorgeleid.

