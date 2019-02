Bezoekers van voorstelling ‘Ivanka stofzuigt’ mogen vuilnis op grond gooien – lookalike van presidentsdochter kuist het glimlachend op kv

05 februari 2019

21u06

Bron: Newsweek, NBC 0 Bizar Ophef in Washington D.C. om het werk van de New Yorkse conceptuele kunstenares Jennifer Rubell. In haar nieuwste voorstelling ‘Ivanka vacuuming’ (Ivanka stofzuigt) is een immer glimlachende Ivanka Trump-lookalike te zien die non-stop een tapijt stofzuigt. Ook de échte Ivanka Trump heeft ondertussen gereageerd.

Het is een opmerkelijk zicht. De lookalike, gekleed in een roze jurk en roze hoge hakken, stofzuigt glimlachend het tapijt waarop bezoekers kruimels gooien die daar voor hen zijn klaargezet. Het hele gebeuren vindt plaats op amper een goeie kilometer van het Witte Huis.

Met haar werk wil Rubell haar licht laten schijnen op de “complexe” relatie die Amerikanen hebben met Ivanka Trump. Enerzijds wil Rubell de dochter van president Trump eren als “vrouwelijk icoon”, maar anderzijds dwingt ze de bezoekers om na te denken over hun medeplichtigheid aan Ivanka’s ondergeschikte rol. “Dit is het ingewikkelde van de zaak: we houden ervan kruimels te gooien die Ivanka mag stofzuigen. Dat is de pijnlijke waarheid die centraal staat in dit werk. Het is grappig, het is plezierig, het laat ons machtig voelen en we willen het meer doen”, aldus Rubell.

#IvankaVacuuming by @jenniferrubell opens TONIGHT Friday Feb 1, 6-8pm at 916 G St NW. On view through February 17. PC: Ryan Maxwell Photography pic.twitter.com/WYdV54cnVE CulturalDC(@ Cultural_DC) link

“Geïnspireerd op een figuur wiens publieke persoonlijkheid een bijna komisch aantal vrouwelijke identiteiten omvat – dochter, vrouw, moeder, zus, model, werkende vrouw, blondine – is ‘Ivanka stofzuigt’ tegelijkertijd een visueel eerbetoon aan een hedendaags vrouwelijk icoon, een portret van onze eigen relatie met die figuur; en het in vraag stellen van onze medeplichtigheid aan haar rollenspel”, luidt het in een persbericht van organisatie CulturalDC. Het werk “staat opzettelijk open tot meerdere, vaak tegenstrijdige interpretaties die even kritisch zijn voor de toeschouwer, als voor het object”, klinkt het verder.

Ivanka Trump reageerde vandaag zelf op het werk: “Vrouwen kunnen ervoor kiezen om elkaar af te breken of elkaar op te bouwen. Ik kies voor het laatste”, aldus de presidentsdochter op Twitter.

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI Ivanka Trump(@ IvankaTrump) link

De tentoonstelling loopt nog tot zondag 17 februari in de voormalige ‘Flashpoint Gallery’ in Washington DC. Bezoekers mogen gratis naar binnen. Wie er niet bij kan zijn, kan elke avond van 18 uur tot 20 uur lokale tijd (van 12 uur tot 14 uur Belgische tijd) terecht op de livestream.