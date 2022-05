Bezoeker Louvre valt Mona Lisa aan met taart en strooit met rozen

Mortsel Tweede­hands vibrator scoren voor 1 euro? Het kan tijdens erotica­beurs in Opnieuw & Co in Mortsel

Vintage Playboys, sexy lingerie, de Kamasutra, dvd’s met porno ... Je vindt het allemaal voor zeer scherpe prijsjes in Opnieuw & Co in Mortsel. Vandaag en morgen organiseert de kringloopwinkel de Zwoele Tweedaagse, een eroticabeurs met tweedehands seksspeeltjes. “Vroeger gooiden we zulk materiaal gewoon weg, maar dat is eigenlijk jammer.”

20 mei