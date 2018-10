Bewoners stemmen naam Trump op appartementsblok in Manhattan weg jv

18 oktober 2018

18u03

Bron: New York Times 1 Bizar Opnieuw hebben bewoners van een appartementsblok met 46 verdiepingen in New York City ervoor gestemd om de letters ‘Trump’ boven de ingang weg te halen. Het is al het vierde gebouw in de Upper West Side van Manhattan die dat beslist.

Boven de ingang van de bewuste ‘condo’ prijkt het opschrift ‘Trump Place’. De bewoners willen dat de vijf letters van de presidentsnaam verdwijnen. Na meer dan een kwarteeuw zal het appartementsgebouw voortaan niet meer als Trump Place door het leven gaan, maar gewoon met het adres 200 Riverside Boulevard.

De naam stond al tijdens de presidentscampagne ter discussie. Appartementseigenaars waren ongerust over de waarde van hun eigendom en over de veiligheid. De mogelijke juridische en andere kosten om Trumps naam weg te halen, hielden aanvankelijk verdere stappen tegen. De New York Times zegt dat de naam Trump inmiddels aan aantrekkelijkheid heeft verloren.

In mei besliste een rechter dat de bewoners niet verplicht waren om de naam te behouden, zoals de Trump Organization had beweerd. Dat effende het pad voor een stemming. Die eindigde vorige week woensdag. Het resultaat is nu bekend. Volgens de New York Times stemde 70 procent voor het weghalen van de naam Trump. De operatie op zich zou 20.000 euro kosten.

Drie andere condo’s in dezelfde wijk ondergingen al hetzelfde lot. Net als hotels in Toronto, in de wijk Soho in Manhattan en in Panama City eerder al voor de bijl gingen sinds het aantreden van Donald Trump als VS-president.