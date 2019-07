Bewoners New York dokken 11 miljoen dollar om uitzicht te bewaren ST

22 juli 2019

14u34

Bron: AD.nl 0 Bizar New York City staat vol met grote woontorens, maar aan die bouwlust zit een grens. Rijke flatbewoners wilden niet dat hun uitzicht zou worden geblokkeerd door een nieuw gebouw en hadden elf miljoen dollar (bijna tien miljoen euro) over om de bouwplannen te dwarsbomen.

Toen de eigenaren van een appartementencomplex van twaalf verdiepingen hoorden dat het nieuwe gebouw een schaduw in hun woonkamers zou werpen én het zicht op het wereldberoemde Empire State Building zou wegnemen, staken ze de koppen bij elkaar. Dat beschrijft de krant The New York Times vandaag. De deal werd al in 2016 beklonken, maar de opmerkelijke reden erachter werd niet eerder ontdekt.



Luchtrechten

De bewoners deden een bod bij de ontwikkelaar van de nieuwe flat: elf miljoen dollar legden ze neer. Daarmee kochten ze de zogenoemde luchtrechten van de ontwikkelaar. Normaal gesproken zijn die nodig om complexen te bouwen van meer dan vier verdiepingen. Nu worden de rechten gebruikt om een uitzicht veilig te stellen.



Volgens The New York Times is de actie tekenend voor de welvarendheid in sommige buurten van Manhattan, Chelsea in dit geval. De appartementen van het voormalige industriepand zijn twee keer zo groot als een normaal huis in de grootste stad van de VS. Niet iedere eigenaar heeft evenveel betaald. De mensen die het meest zouden worden gedupeerd, betaalden ook het meest.