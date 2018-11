Beth was 16 toen ze verliefd werd op buschauffeur Andy (44): “De buurt joeg ons weg, nu zijn we getrouwd en hebben we twee kinderen” Sven Van Malderen

05 november 2018

17u55

Beth was amper 16 toen ze haar oog liet vallen op... de 44-jarige buschauffeur Andy Telford. Het leeftijdsverschil van 28 jaar zorgde voor flink wat ophef in het anders zo gezapige kustdorpje Llandudno. De buren reageerden zelfs zo bitsig dat het Welshe koppel geen andere uitweg zag dan weg te vluchten. Veilig 275 kilometer verderop, in het graafschap Lancashire. Nu -drie jaar later- zijn de tortelduifjes getrouwd en hebben ze samen twee kinderen. "We voelen ons sterker dan ooit", klinkt het.

Voor het Channel 5-programma ‘Age Gap Love’ keerde het duo -voor het eerst in twee jaar- terug naar hun heimat. Ze hadden elkaar leren kennen omdat Andy een vriend van Beths moeder was. “Ik heb altijd op vroege leeftijd een gezin willen stichten”, aldus Beth. “Andy was mijn beste vriend, nu is hij de perfecte echtgenoot.”

De buurt kon er echter minder vlot mee overweg. Op zijn bestelwagen werd zelfs het woord ‘pedo’ geschreven. “We hebben een hoge prijs betaald om samen te kunnen zijn”, voegt Andy toe. “We hebben de plek moeten achterlaten waar we opgegroeid zijn en al die herinneringen hebben. Dat is lastig, en het wordt er zeker niet makkelijker op.”

“Zie hem niet als oude man”

Op 16-jarige leeftijd wilde Beth méér dan enkel vriendschap. “Ik heb nooit wakker gelegen van die leeftijdskwestie. Ik zie hem niet als een oude man, ook al kan hij in principe mijn vader zijn. Voor mij is hij een grote teddybeer, zo gevoelig!”

“Ik wist toen absoluut niet dat Beth die gevoelens begon te krijgen”, stelt Andy. “Natuurlijk maakte ik me ook zorgen. 16 en 44, wat zouden de mensen wel niet denken?” En de kritiek, die bleef inderdaad niet uit. “Het waren donkere dagen, om het nog zachtjes uit te drukken.”

Maar toch besloot hij om er vol voor te gaan. Intussen zijn er met Timmy (2) en Conwy (1) al twee zonen, twee jaar geleden gaven ze elkaar ook nog eens het jawoord.

“Vuile blik of geroddel”

Het is hun grote droom om toch ooit nog naar Llandudno te kunnen terugkeren. “Hier onze kinderen zien spelen, hoe geweldig zou dat niet zijn? Ja, we weten het: er is een groot verschil. Maar zet je daar nu toch eens over, na drie jaar gaat het nog steeds fantastisch tussen ons.”

Nochtans reageerden ook vrienden en familieleden afkeurend. Beth verloor zelfs alle contact met haar moeder. “Als ik buitenkwam, kreeg ik telkens een vuile blik of werd er over ons geroddeld”, aldus het meisje. “Ik voelde mij bijna een beest omdat ik afsprak met een jonger iemand”, vult Andy aan. “Maar het was haar initiatief en ik vond het een hele eer.”

“Veel gestaar”

Of het weerzien met hun geliefde kustdorp meevalt? “Mensen zeggen weinig tegen ons, maar er wordt wel veel gestaard. Als ik een oude bekende tegen het lijf loop, voel ik me toch altijd nog wat ongemakkelijk”, besluit Beth.

Het laatste woord is voor Andy. “We willen gewoon als een normaal koppel behandeld worden. Onze relatie is nog altijd dezelfde als drie jaar geleden. Ik zie haar niet als mijn vrouw, wel als mijn beste maatje.”