Beth praat over lichte buikpijn en wordt pardoes van vlucht gezet TK

20 februari 2018

15u35

Bron: Metro.co.uk Bizar De vakantie van Beth Evans en Josh Moran is in mineur gestart. Het koppel wilde zaterdag van Birmingham airport naar Dubai vliegen, maar werd net voor het opstijgen van de vlucht gezet. De reden? Een van de stewardessen had een gesprek tussen de twee opgevangen waarin Beth vermeldde dat ze wat buikpijn had.

Wat buikpijn als je je maandstonden hebt, dat is niet echt uitzonderlijk. Beth (24) dacht dan ook geen twee keer na toen ze vriendje Joshua (26) vertelde dat ze wat krampen had. Een stewardess hoorde het gesprek echter en greep in. Ze stelde Beth een hoop (persoonlijke) vragen over haar medisch probleem. Daarna bracht ze de piloot op de hoogte, die besloot dat - aangezien er geen dokter aan boord was - een medisch team geconsulteerd moest worden. Die vonden op hun beurt dat Beth niet mocht vliegen, en het koppel werd van boord gehaald.

"Ik zei dat mijn pijn maar 1 op een schaal van 10 was", vertelt Beth nu verontwaardigd aan Metro UK. "Er was echt geen enkel probleem en ik kon de vlucht van zeven uur lang perfect aan." Het koppel is niet te spreken over de manier waarop ze behandeld werden. "Beth was in tranen toen de stewardess haar aan het ondervragen was", aldus Joshua. "Het is erg gênant om het over je maandstonden te hebben als iedereen kan meeluisteren. En dan van boord gezet worden omdat je krampen hebt, is toch echt te gek voor woorden."

Extra kosten

Op geen enkel moment sprak iemand met medische kennis met Beth. "Ze contacteerden gewoon een team in de VS en zeiden daarna dat ze niet kon vliegen." Vervolgens moest het koppel nog eens een dikke 280 euro ophoesten om hun vliegtickets om te boeken.

De twee krijgen heel wat bijval in hun verontwaardiging, maar Emirates Airlines houdt voet bij stuk. "Onze medewerkers zijn verplicht om de piloot te waarschuwen als een van de passagiers ziek lijkt te zijn", klinkt het daar. De maatschappij is ook niet verplicht om de tickets of de omboekkosten terug te betalen. "De piloot heeft beslist om de passagier van boord te halen zodat ze toegang zou hebben tot medische hulp. We wilden mevrouw Evans niet in gevaar brengen mocht het probleem erger geworden zijn tijdens de vlucht."