Betaald worden om seks te hebben in luxehotels? Het kan!

18 februari 2018

18u19

Bron: DailyMail 146 Bizar Betaald worden om seks te hebben in exclusieve luxehotels. Het klinkt voor velen misschien als muziek in de oren, maar voor een jong Australisch koppel is het gewoon de werkelijkheid. Zij wonnen namelijk een wedstrijd waarbij ze tegen betaling mochten overnachten in de meest exclusieve luxehotels. Enige voorwaarde: hun intieme ervaringen op hotel wereldkundig maken in een blogbericht .



Jessica (23) en Justin (26) ontdekten de wedstrijd via Instagram en besloten meteen om zich in te schrijven. "We moesten een vragenlijstje invullen en een video opsturen waarin we onszelf voorstelden", vertelt Justin aan de Britse krant DailyMail. "Daarna volgde nog een interview via Skype. Het was dus een best intense selectieprocedure, maar ik had er wel een goed gevoel bij", vult hij nog aan.

'Places of Intimacy'

Justin zijn gevoel zat juist, want het koppel won de wedstrijd samen met tien andere koppels van over de hele wereld. Daardoor mochten ze in totaal 14 nachten doorbrengen in exclusieve luxehotels in Sydney, Melbourne, Byron Bay, Tasmanië en West-Australië. Bovendien werden ze daar ook nog voor betaald.

Ze moesten wel aan één voorwaarde voldoen: een review schrijven over hun intieme uitspattingen in de hotels. Die teksten verschenen dan op een erotische reisblog met de naam 'Places of Intimacy' van condoomfabrikant Skyn.

“50 shades”

De wedstrijd was voor Jessica en Justin alvast een onvergetelijke ervaring. "Het was fantastisch. Twee weken lang mochten we rondreizen en overnachten in fantastische hotels doorheen Australië, terwijl alles voor ons betaald werd. Het enige wat we moesten doen was onze ervaringen neerpennen", aldus Justin. "Voor de duidelijkheid: we schreven niet enkel over ons seksleven, maar ook over de hotels", voegt hij eraan toe.

Ook hun omgeving is enthousiast over het avontuur van het koppel. Ze konden de "50-shades"-achtige schrijfstijl van Justin wel smaken en grapten dat hij misschien maar meteen een erotische reisgids moest maken.

