Bestuurder en passagier wisselen van plaats en knallen los op politiecontrole SPS

10 maart 2019

11u14

Bron: ANP 0 Bizar Bij het zien van een politiecontrole wilde een automobilist in Duitsland al rijdend snel van plek wisselen met zijn passagier. Maar dat ging mis: het voertuig botste keihard achter op de politiewagen.

Het incident was op de A3 bij de plaats Bessenbach. De 48-jarige man die achter het stuur zat, bleek geen rijbewijs te hebben. Dat was ook de reden dat hij met zijn 33-jarige passagier wilde wisselen die wel een rijbewijs had. “Ze hebben het gaspedaal daarbij ingedrukt en zijn op de kofferbak van de politiewagen gebotst”, verklaarde politie.

Twee politiemensen raakten lichtgewond.