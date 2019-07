Bestelwagen met 125 miljoen euro aan crystal meth botst op politievoertuigen mvdb

23 juli 2019

11u32

Bron: Sydney Morning Herald - AP - ANP 3 Bizar Pechdag voor een drugssmokkelaar in Sydney: overdag twee politievoertuigen rammen en vluchtmisdrijf plegen, laat de politie niet zomaar blauwblauw. Agenten konden de betrokken wagen wat later staande houden. In de bestelwagen is voor 200 miljoen Australische dollar ( zo’n 125 miljoen euro) aan crystal meth (methamfetamine) aangetroffen.

Het ongeval gebeurde maandagvoormiddag plaatselijke tijd in Eastwood, een buitenwijk van metropool Sydney. Een bewakingscamera filmde hoe de zwalpende witte bestelwagen de twee geparkeerde dienstvoertuigen ramde en meteen verder reed. Een van de dienstvoertuigen liep heel wat schade op.



De politie gaf het signalement van de bestelbus snel door aan wegpatrouilles in de buurt. Met succes. Een uurtje later konden agenten het voertuig in de nabijgelegen wijk Ryde tegenhouden. De dienders schrokken zich een aap toen ze de wagen doorzochten. In dertien kartonnen dozen troffen de agenten in totaal 273 kilogram crystal meth aan, goed voor een straatwaarde van 200 miljoen Australische dollar.



“Dit zou een van de gemakkelijkste drugsvangsten zijn die de politie van New South Wales ooit heeft gedaan”, zei politiewoordvoerder Glyn Baker. “Deze man had een erg, erg slechte dag. Tegen een politievoertuig crashen met die hoeveel drugs aan boord is een beetje buitengewoon.”



De 26-jarige bestuurder is meteen in de boeien geslagen. Een inspecteur verklaarde aan de krant Sydney Morning Herald dat hij voorlopig de lippen stijf houdt. De speurders proberen te achterhalen of de drugs ten tijde van het ongeval al in de wagen staken. De politie heeft een oproep gedaan naar automobilisten met een dashcam die rond het tijdstip in de buurt rondreden. De twintiger is eerder vandaag voor het eerst voor de rechter gebracht. Hij komt niet in aanmerking voor een vrijlating op borgtocht.

Drugsepidemie

Australië kampt volgens de autoriteiten met een “ernstige epidemie” van drugsgebruik, met een “onverzadigbare vraag” naar illegale substanties. Een analyse van het afvalwater wees in februari nog uit dat Australiërs in een jaar ongeveer 9,3 miljard Australische dollar (ongeveer 6 miljard euro) spendeerden aan drugs, waaronder naar schatting 9,6 ton methamfetamine.

