Bespotte Nederlandse slaat terug: "Ik draag dit gasmasker niet door corona maar vanwege allergieën"

16 maart 2020

17u14

Bron: AD.nl 5 Bizar De Nederlandse Yvonne Fiselier wordt ten onrechte bespot, omdat iemand haar in een plaatselijke Jumbo-supermarkt filmde terwijl ze met een gasmasker, inclusief twee imposante luchtfilters, boodschappen aan het doen was. De beelden werden zonder haar toestemming op sociale media gezet met daarbij opmerkingen als zou de ‘hamsterende’ vrouw zich wel heel extreem beschermen tegen het coronavirus. De werkelijkheid, zo benadrukt Fiselier, is heel anders.

Fiselier uit de stad Deventer in de oostelijke provincie Overijssel bijt op Facebook van zich af en zegt behoorlijk te zijn geschrokken van alle ophef rond haar persoon. Ze wordt volgens eigen zeggen "flink uitgelachen en belachelijk gemaakt”. “Het filmpje is in heel Nederland verspreid terwijl ik me niet kon verdedigen”, meldt ze met felle bewoordingen. De vrouw wil er verder niet meer op reageren, laat een goede vriendin van haar telefonisch aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD) weten. “Yvonne is te aangeslagen en letterlijk sprakeloos door wat haar is overkomen. Ze staat, buiten haar schuld om, volkomen voor paal.”

Op de massaal verspreide beelden - ook op sociale media bij ons - is te zien hoe Fiselier zich met een rolmandje, boodschappentas, handscanner en gasmasker op door de winkel spoedt. Een tafereel dat volgens haar helemaal niets met het coronavirus te maken heeft. “Ik draag dat volgelaatsmasker vanwege mijn extreme allergieën en uitlaatgassen”, legt ze uit op Facebook. Een aandoening die Multiple Chemical Sensitivity (MCS) wordt genoemd, oftewel een meervoudige overgevoeligheid voor geuren en chemische stoffen. “Ik heb het op advies van mijn specialist en dus niet vanwege corona. Was het maar waar, dan was het tijdelijk”. Zelf was Fiselier niet voor commentaar bereikbaar.



Mensen die lijden aan de aandoening claimen ziek te worden van diverse, al dan niet synthetische, chemische stoffen of geuren en kunnen daardoor nauwelijks meer een normaal leven leiden. Dit omdat deze stoffen in onze westerse maatschappij bijna overal aanwezig zijn. Naar buiten gaan, kan dus een kwelling zijn.

“Ze leeft ietwat teruggetrokken en komt nauwelijks buiten vanwege die allergieën” Buurvrouw van Yvonne Fiselier

Psychisch

De wetenschap is niet eenduidig over MCS. Het zou aan de ene kant om een psychologische ziekte gaan, omdat het verband van de klachten en blootstelling aan chemicaliën lastig is aan te tonen. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan die wel degelijk fysieke verschijnselen aantonen als mensen in contact komen met bepaalde stoffen. Ademhalingsproblemen, chronische vermoeidheid, depressies, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn: mensen met de diagnose MCS gaan, zo blijkt uit verschillende publicaties, gebukt onder hun ziekte.

De buurvrouw van Yvonne Fiselier – ‘ik ken haar niet zo goed omdat ze amper buiten komt’ – kent de kwalen van haar zo getergde buurtgenoot. “Ze leeft ietwat teruggetrokken en komt nauwelijks buiten vanwege die allergieën”, verduidelijkt ze. Indirect heeft ze gehoord over de ophef rond het filmpje. Maar gesproken heeft ze Fiselier nog niet. “Hoe dan ook is het uiterst zielig dat ze ook dit nog moet meemaken. Net als elke andere Nederlander is ze vanwege het virus waakzaam. Misschien heeft ze dat masker uit voorzorg opgezet of om een andere reden.”



De vriendin van Fiselier hoopt dat het filmpje snel van sociale media zal verdwijnen. ,,Yvonne heeft zich kunnen verdedigen en krijgt nu op sociale media veel steun. Dat helpt haar.” Op Facebook wordt de uitleg van het slachtoffer getrakteerd op uiteenlopende reacties. Zo stelt iemand gratis een vestje voor Fiselier te maken dat duidelijk maakt waarom ze het masker moet dragen. Anderen leven met haar mee. ‘Wat erg voor u!’

