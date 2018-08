Beruchte oplichter slaagde erin luchthaven te verkopen die nooit heeft bestaan. Voor 242 miljoen dollar HR

29 augustus 2018

12u08

We kregen er allemaal al eens mee te maken: voorschotfraude, ook bekend als Nigeriaanse oplichting. De daders, ook scammers genoemd, bieden hun slachtoffers hoge opbrengsten. Daarvoor moeten ze wel eerst kleine onkosten voorschieten. Trapte jij er ooit in? Besef dan vooral dat het altijd erger kan. Deze oplichter slaagde erin een luchthaven te verkopen die nooit heeft bestaan. Voor 242 miljoen dollar.

Het brein achter een van de grootste bankdiefstallen ooit: Emmanuel Nwude. Nooit een diploma behaald, maar kon het wel goed uitleggen. Hij schopte het in Nigeria zelfs tot mededirecteur van de Union Bank, een van de grootste banken van het land. Dat zorgde ervoor dat hij toegang kreeg tot een pak informatie, documenten en contacten die hem goed van pas zouden komen.



Midden jaren ’90 zocht Nwude contact met de bankdirecteur Nelson Sakaguchi. Dat was een goede vriend van de belangrijkste aandeelhouders van de Braziliaanse bank Banco Noroeste. Hij beheerde op de Kaaimaneilanden de buitenlandse rekeningen van die bank. In London slaagde Nwude erin Sakaguchi ervan te overtuigen dat Nigeria plannen had om een luchthaven te bouwen in de stad Abuja. En dat daar mogelijk een goede investering in zat voor de Braziliaanse bank. Tijdens die gesprekken deed hij zich voor als de toenmalige gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria, Paul Ogwuma. Hij beloofde Sakaguchi een torenhoge commissie als de deal zou doorgaan. En die geloofde in het verhaal.

Goede investeerder

Sakaguchi werd echter slachtoffer van een gigantische zwendel. Tussen 1995 en 1997 versluisde hij honderden miljoenen van de Banco Noroeste naar Nigeria. De Braziliaan hield later altijd vol dat hij zelf geen geld gestolen heeft, maar dat hij werd opgelicht. Het geld werd telkens in kleine porties overgemaakt, nooit meer dan 6 miljoen dollar. Het werd verzonden via Zwitserland, Hong Kong, de Verenigde Staten en andere landen, via tientallen rekeningen bij nog meer banken.

Nwude en zijn handlangers deden met de miljoenen dollars veel, maar een luchthaven bouwden ze niet. Ze investeerden het vooral in vastgoed. Ze bouwden er luxevilla’s mee in Nigeria, kochten prachtige gebouwen in London en in California. Het bleken goede investeerders, want het vastgoed steeg nadien allemaal in waarde. Naarmate Sakaguchi meer geld overmaakte aan de Nigerianen, ging hij steeds meer hopen dat zijn investering eindelijk zou gaan renderen. Maar de hoop werd wanhoop.

In 1997 werd de fraude ontdekt. Toen de Spaanse Banco Santander de Banco Noroeste wilde overnemen, ontdekte men dat ongeveer helft van het kapitaal van de Braziliaanse bank zich "ongecontroleerd" op de Kaaimaneilanden bevond. Daarop startte in verschillende landen een onderzoek naar de megafraude, die in 2001 zelfs zou leiden tot het faillissement van de Braziliaanse bank. Nwude werd gearresteerd in zijn woning in de Nigeriaanse stad Lagos.

Moord

De beruchte oplichter en zijn handlangers verschenen in 2004 in Nigeria voor de rechter wegens het frauduleus vorderen van voorschotten. Daarvoor had hij eerst nog geprobeerd om de leider van het onderzoek naar de fraude om te kopen. Hij werd in 2005 veroordeeld tot een gevangenisstraf en moest miljoenen terugbetalen aan zijn slachtoffers. Maar al in 2006 werd hij vrijgelaten, en startte meteen rechtszaken om zijn geld terug te eisen. Naar eigen zeggen had hij al veel van de eigendommen in zijn bezit voor de fraude. Hij slaagde er zo in om maar liefst 167 miljoen dollar terug te vorderen. In 2016 werd hij wel opnieuw aangeklaagd, deze keer onder meer voor moord. Toen werd hij opnieuw opgesloten in de gevangenis. Daar zit hij nu nog steeds in afwachting van een volgend proces.