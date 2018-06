Berouwvolle Texaan (90) zendt stadje brief met excuses én met 50 dollar voor jeugdzonde van 75 jaar geleden jv

22 juni 2018

20u29

Bron: Fox News 0 Bizar Nooit te laat om sorry te zeggen. Een negentigjarige Texaan stuurde de dienst openbare werken van Midvale in Utah een briefje met verontschuldigingen voor de diefstal van een verkeersbord in zijn jeugdjaren. Hij stak er ook een biljet van 50 dollar bij als schadevergoeding. De burgemeester was aangedaan.

De man maakte zich enkel bekend als een "berouwvolle burger" van "bijna 90 jaar". Hij schreef: "Ik sluit 50 dollar bij in als vergoeding voor een stopbord dat ik heb gestolen toen ik een onbezonnen tiener was. Dwaas is eigenlijk nog een beter woord." De bejaarde uit North Houston in Texas zei dat hij bezig was met een poging om zijn fouten uit het verleden zo goed mogelijk te restitueren, uit immens verdriet voor zijn jeugdzonden. Hij zocht daarvoor vergiffenis bij de Heer: "Het spijt mij dus, ik heb echt berouw". Tot slot drukte hij de wens uit dat het geld zou worden gebruikt voor een stopbord. "Oké?"

Burgemeester van Midvale, Robert Hale, schat dat de diefstal zo'n 75 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. "Hij betaalde meer dan 50 dollar in die 75 jaar dat hij die last op zijn schouders torste", zei hij op de televisie. Hale weet niet wie de anonieme bejaarde is, maar schenkt hem alvast vergiffenis. Hij beloofde ook de wens van de boetedoener in te willigen en de 50 dollar inderdaad te gebruiken voor het eerstvolgende stopbord dat moet vervangen worden in Midvale.

Het stadsbestuur postte de tekst op Twitter: "We hebben een heel lieve anonieme brief ontvangen van een 90-jarige Texaanse gentleman en die moesten we gewoon met jullie delen."

We received the sweetest anonymous letter from a 90-year-old Texas gentleman, and just had to share with y'all. #texas #BlessHisHeart pic.twitter.com/z2A5k78gBz Midvale City, Utah(@ MidvaleCity) link

