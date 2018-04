Beroofd in enkele seconden: dieven gebruiken simpele techniek om chauffeurs te bestelen tijdens het tanken kg

12 april 2018

23u14

Dieven gebruiken een simpele, maar effectieve techniek om waardevolle spullen te roven uit de auto's van tankende automobilisten. Met surveillancebeelden waarop zo'n diefstal te zien is, waarschuwt d e politie van Californië chauffeurs nu om extra oplettend te zijn . Het slachtoffer bevindt zich in het filmpje maar op enkele meters van het voertuig, maar merkt niet wat er gebeurt.

De zogenoemde 'glijd'-techniek wordt steeds vaker toegepast, waarschuwt de politie van Californië. Het sluwe trucje wordt zo genoemd, omdat de dief net onder het gezichtsveld van het slachtoffer ‘glijdt’.

De dieven hebben het gemunt op automobilisten die stoppen aan een tankstation, en geen passagiers bijhebben. Wanneer het geviseerde slachtoffer uitstapt om te tanken, rijden de dieven met hun eigen wagen tot naast het voertuig van het slachtoffer. Eén van de dieven stapt uit en loopt gebukt naar het portier aan de kant van de chauffeur. Nadat hij de deur opent, grijpt hij snel waardevolle spullen, zoals telefoons of tassen, en maakt hij zich weer uit de voeten. Het hele gebeuren duurt slechts enkele seconden.

Eén van de slachtoffers getuigt dat ze niets doorhad terwijl de diefstal aan de gang was. "Ik betaalde letterlijk voor mijn benzine, deed de pomp erin, kwam terug om te zien of hij nog liep, en stapte weer in mijn wagen." Ze zegt dat ze niet had gezien dat er een wagen stopte, noch dat een dief haar portier had geopend. Pas later merkte ze dat haar handtas gestolen was. De dieven probeerden nog geld af te halen met een kredietkaart die ze in haar tas vonden, maar tegen die tijd was de kaart al geblokkeerd.

Tot nu toe werden vooral vrouwelijke automobilisten beroofd met de techniek, zegt de politie. Ze raden aan om de auto op slot te doen tijdens het tanken, en waardevolle spullen mee te nemen uit de wagen of op de passagierszetel te leggen.