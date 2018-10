Beroemde tuin in Tokio loopt klein fortuin mis omdat kaartverkoper buitenlanders niets durft aan te rekenen IB

30 oktober 2018

07u05

Bron: The Guardian 0 Bizar Een kaartverkoper van de populaire Shinjuku Gyoen-tuin in Tokio durfde buitenlandse bezoekers jarenlang niets aan te rekenen omdat hij bang was uitgekafferd te worden zodra zou blijken dat hij de toeristen niet zou verstaan. De man heeft zeker 160.000 mensen gratis binnengelaten, iets wat de tuin miljoenen yen heeft gekost.

De kaartjesverkoper, die begin zeventig is, zou hebben toegegeven “te bang” te zijn geweest om de normale toegangsprijs aan te rekenen aan buitenlanders. De zaak kwam aan het licht toen een collega van de man het management inlichtte over “vreemd gedrag”, waarna een onderzoek werd gestart.

De kaartjesverkoper is inmiddels met pensioen, maar zou in april 2014 gestopt zijn met het aanrekenen van toegangsgelden voor toeristen. Hij zou buitenlanders in totaal tweeënhalf jaar lang gratis toegang tot de beroemde tuin hebben gegeven.

Geschat wordt dat zo’n 160.000 mensen hebben kunnen profiteren van de gratis toegang. Het Japanse ministerie van Milieu, dat eigenaar is van de tuin, liet deze week weten dat het zeker vijfentwintig miljoen yen, omgerekend een kleine 220.000 euro, is misgelopen door de acties van de geïntimideerde kaartjesverkoper.

Systeem gemanipuleerd

Volgens de Japanse media zou de kaartjesverkoper enkele jaren geleden een aanvaring gehad hebben met een buitenlandse toerist, die tegen hem zou hebben geschreeuwd toen bleek dat hij niet begreep wat de toerist zei. “Ik spreek geen andere talen en ik werd bang toen een buitenlander lang geleden tegen me begon te schreeuwen”, zou de man aan het ministerie verklaard hebben.

Vanaf dat moment zou de man tickets voor niets hebben weggegeven aan buitenlandse toeristen. Aan een collega vroeg hij vervolgens om het computersysteem te manipuleren waardoor er geen verschil zou zijn tussen de geregistreerde en de werkelijke inkomsten.

“Vreemd gedrag”

In december 2016 lichtte een collega het management in nadat hij zag dat de kaartverkoper “vreemd gedrag vertoonde bij het uitreiken van een ticket aan een buitenlandse bezoeker”.

De man werd volgens de Japanse media na het uitkomen van de feiten tien procent gekort op zijn salaris en bood zelf aan om op pensioen te gaan en daarbij de helft van zijn pensioenbonus af te staan.

Meer over human interest