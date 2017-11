Beroemd beestje: sprinkhaan verwerkt in schilderij van Van Gogh ADN

16u12

Een sprinkhaan heeft eind 19e eeuw een wel zeer fraai en kostbaar graf gevonden: in een schilderij van Vincent van Gogh. De resten van de sprinkhaan zijn recent aangetroffen bij onderzoek naar het doek in het Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City.

Met het blote oog is de kleine, incomplete sprinkhaan niet te zien in het werk dat Van Gogh maakte van olijfbomen. Ze zijn er opgewonden over, in het museum. Toch is het niet zo'n wonder dat het beestje in de verf belandde, want Van Gogh werkte als zoveel schilders veel buiten en kampte dus met wat er zoal aan kwam waaien en vliegen. Hij schreef daar ook over aan zijn broer Theo. Gedacht wordt dat het beestje al dood was toen het door Van Gogh werd 'verwerkt', want het lijkt niet meer te hebben gesparteld.

Have you heard about the discovery in our van Gogh masterpiece? Recent research uncovered a grasshopper embedded in “Olive Trees” while the painting was examined under magnification. Go to nelson-atkins.org/news to read more in a news release. Een foto die is geplaatst door null (@nelsonatkins) op 07 nov 2017 om 19:06 CET