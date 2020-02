Beloning voor wie motorband van rond hals van vier meter lange krokodil kan halen HLA

01 februari 2020

22u21

Bron: CNN, antaranews.com 0 Bizar Het Central Sulawesi’s Natural Resources Conservation Office (BKSDA), een natuurorganisatie in Indonesië, heeft een opmerkelijke wedstrijd gelanceerd. Wie er in slaagt om een vier meter lange krokodil te bevrijden van een motorband rond de hals, krijgt een beloning.

De krokodil zwemt volgens Indonesische media al meer dan drie jaar lang rond met de motorband rond de hals. Het beest werd in 2016 voor het eerst gespot langs de Palu rivier in de provincie Centraal Sulawesi. In 2018 werd de regio getroffen door een aardbeving en een tsunami, die de krokodil gelukkig zonder kleerscheuren overleefde. De rubberband bleef al die tijd onwrikbaar rond de hals van het reptiel zitten.

De natuurorganisatie vreest nu toch dat de krokodil gewurgd zou kunnen worden door de band, en lanceerde daarom een wedstrijd. “Een beloning zal worden uitgereikt aan wie het ongelukkige reptiel kan bevrijden", zei directeur Hasmuni Hasmar. Wat de beloning precies inhoudt, werd niet meegedeeld.

In het verleden werden al pogingen ondernomen om het dier te bevrijden. Onder andere het natuurbeschermingsbureau probeerde het dier te lokken met vlees, maar slaagde er niet in om de motorband weg te halen.